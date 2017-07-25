ينتظر عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة حسام البدري، المدير الفني، على أحر من الجمر، لحسم قرار رحيله عن القلعة الحمراء للاحتراف الخارجي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

البدري يحسم مصير عمرو جمال

ومن المنتظر أن يعود البدري، خلال اليومين المقبلين، بعد الزيارة الخاطفة لكندا، للاطمئنان على أسرته، حيث توجه المدير الفني للأهلي إلى هناك عقب مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك، في ختام منافسات بطولة الدوري، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

كان بيدفيست الجنوب أفريقي، قد تقدم بعرضًا رسميًا إلى إدارة الأهلي، للاستعانة بخدمات عمرو جمال، خلال موسم الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة لمدة موسم، وأملهل 48 ساعة لحسم قراره النهائي.

عمرو جمال يرغب في الرحيل عن الأهلي

وأبدى الغزال، استعداده ورغبته في الرحيل عن الأهلي للاحتراف الخارجي، عبر بوابة بيدفيست الجنوب أفريقي، أملًا في المشاركة بشكل اساسي مع الفريق، للحفاظ على مكانه في التشكيل الأساسي للمنتخب المصري.

يذكر ان الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للاندية المشاركة في البطولة العربية.