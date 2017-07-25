مفاجأة.. الجبلاية تعرقل فتح باب القيد المحلي للزمالك

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على منع رباعي الأندية الزمالك، والمصري، والاتحاد السكندري، والاسماعيلي، من القيد الصيفى للموسم الجديد 2017 – 2018، بسبب الديون المتأخرة لأكثر من لاعب.

الجبلاية تخطر رباعي الأندية بالقرار الجديد

ومن المقرر، أن يتم إخطار رباعي الأندية رسميًا بقرار الجبلاية، حتى يتم سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتتمكن إدارات الأندية من قيد اللاعبين الجدد في القائمة الجديدة.

سبب منع القيد الصيفي لرباعي الأندية

كان الصقر أحمد حسن ومحمود فتح الله وصبرى رحيل، حصلوا على قرارات رسمية من لجنة شئون اللاعبين ولجنة التظلمات، بأحقيتهم فى مبالغ مالية لدى القلعة البيضاء، ولم يتم سدلدها حتى الآن.

يذكر أن اتحاد الكرة قرر فتح باب القيد عقب انتهاء كأس مصر فى 15 أغسطس المقبل، على أن يسمح للأهلى بقيد 3 لاعبين قبل يوم 5 من نفس الشهر، على ألا يشارك هؤلاء اللاعبون فى الكأس هذا الموسم.

كان اتحاد الكرة قرر فتح باب القيد عقب انتهاء كأس مصر فى 15 أغسطس المقبل، على أن يسمح للأهلى بقيد 3 لاعبين قبل يوم 5 من الشهر ذاته، قبل غلق القيد الأفريقي، وشددت الجبلاية، على ألا يشارك الثلاثي فى الكأس هذا الموسم.