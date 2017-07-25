بات اللاعب عماد متعب على مقربة من الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة في ظل اقتراب انتهاء تعاقده الحالي مع الفريق.

عقود تجديد متعب لم توثق.. ودجلة يرغب في ضمه

ويرغب نادي وادي دجلة في التعاقد مع عماد متعب خلال الفترة الحالية، في ظل عدم مشاركته المنتظمة مع الأهلي مؤخراً.

وسبق لمتعب ان وقع على عقداً جديداً مع الأهلي يمتد لمدة موسم واحد فقط، إلا أن العقد الجديد لم يتم توثيقه حتى الآن بصورة رسمية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي” أن العقد الجديد لمتعب لم يوثق حتى الآن.

ويأتي عدم توثيق العقد حتى الآن ليجعل متعب خارج أسوار النادي الأهلي بعد 20 يوماً من اليوم الثلاثاء، وهو موعد نهاية الموسم الكروي في مصر.

وينتهي الموسم الكروي في مصر منتصف شهر اغسطس القادم، وذلك بعد انتهاء المباراة الختامية لمسابقة كأس مصر في نسختها الحالية.

وسيصبح متعب حراً بشأن مستقبله بعد انتهاء الموسم الجاري رسمياً، ما لم يجد جديد في أمر تعاقده الموقع خلال الفترة الماضية مع الأهلي.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب بين متعب ومسؤولي الأهلي في ظل عدم الرغبة في بقاء اللاعب مع الفريق بالفترة المقبلة.