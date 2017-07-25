مرتضى منصور يعلن عن 4 صفقات قادمة للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن نية فريقه التعاقد مع أربعة لاعبين جدد خلال الأيام القليلة القادمة.

4 صفقات في الطريق إلى الزمالك

وأشار منصور في تصريحات تليفزيونية إلى أنه ينتظر خلال الأيام الماضية التعاقد مع أربعة لاعبين جدد من أجل تدعيم الفريق بعد رحيل عدد من لاعبيه.

وأضاف رئيس الزمالك أن الزمالك بات قريباً من التعاقد محمد فاروق من المقاولون العرب، إلى جانب محمد الشامي لاعب إنبي.

كما أكد منصور على أن حسين الشحات ظهير نادي مصر المقاصة بات قريباً من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد طلب التعاقد مع حسين الشحات خلال الفترة الماضية، إلا أن الزمالك دخل بقوة في الصفقة من أجل الحصول عليها.

وأوضح رئيس الزمالك بأن عبد الله جمعة جناح نادي إنبي يعد من بين اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية أيضاً.

الجدير بالذكر ان الزمالك كان قد تعاقد مع بينجامين أشيمابونج، كابونجو كاسونجو، إبراهيم عبد الخالق، وحازم إمام خلال الأيام الماضية.