أحمد الشيخ يعود لتدريبات الأهلي

ظهر اللاعب أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي الاهلي في تدريبات الفريق الأحمر من جديد صباح اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة إعارته لفريق مصر المقاصة.

الشيخ يظهر في تدريبات الأهلي من جديد

وظهر الشيخ في تدريبات الأهلي إلى جانب اللاعبين الغائبين عن مواجهة الفريق أمام الوحدة الإماراتي والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

ويلتقي الأهلي مع الوحدة مساء الثلاثاء على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية.

وكان أحمد الشيخ قد تواجد خلال الموسم الماضي في فترة إعارة لفريق مصر المقاصة، قبل أن يعود للأهلي من جديد.

وسبق لحسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أن قرر عودة أحمد الشيخ من جديد إلى الفريق بعد انتهاء فترة إعارته للمقاصة.

وخرج مصر المقاصة من مسابقة كأس مصر لينتهي دور الشيخ مع الفريق الفيومي عائداً إلى القلعة الحمراء من جديد ليبدأ مشواره الجديد.

ويستعد الشيخ مع لاعبي الأهلي للمشاركة في البطولات القادمة للفريق، حيث لا يحق للاعب المشاركة في البطولة العربية أو كأس مصر حالياً.