عبد الغني يؤكد: القيد المحلي عقب نهائي كأس مصر.. وظرف “استثنائي” للأهلي

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدراة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن باب القيد المحلي سيتم فتحه عقب انتهاء بطولة كأس مصر، مباشرة، أي بعد 15 أغسطس المقبل.

وكشف البلدوز، في تصريحات صحفية، أن باب القيد المحلي سيتم فتحه عقب نهائي كأس مصر، على ان يتم فتح باب قيد “استثنائي” للنادي الأهلي قبل يوم 5 أغسطس المقبل، حتى يتسنى له قيد لاعبيه أفريقيًا.

منع مشاركة اللاعبين المقيدين في كأس مصر

وشدد عبد الغني، ان اللاعبين المقيدين للنادي الأهلي، لن يتمكنوا من المشاركة في دور نصف نهائي كأس مصر، المقرر أمام فريق سموحة يوم 9 اغسطس، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، وفي حال صعد الأهلي إلى نهائي كأس مصر، فلن يسمح لهم بالمشاركة كذلك، حفاظًا على شرعية البطولة.

كان من المفترض ان يتم عقد اجتماع أمس بين أعضاء الجبلاية تحت رئاسة هاني أبوريدة، لمناقشة موعد فتح باب القيد، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

الأهلي ينتظر فتح باب القيد

ومن المنتظر أن يدرج الجهاز الفني للأهلي لاعبيه الجدد في القائمة المحلية مثل المغربي وليد أزارو، وإسلام محارب، بالإضافة إلى احمد الشيخ العائد من الإعارة لمصر المقاصة، ومن ثم يتم قيدهم في القائمة الأفريقية قبل غلقها يوم 5 أغسطس.

يذكر أن الأهلي يشارك في البطولة الأفريقية، تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي.