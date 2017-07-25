تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة الإماراتي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوحدة الإماراتي، على ملعب السلام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية، المقامة في مصر خلال الفترة بين 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلي

استهل النادي الأهلي، مشوراه في البطولة العربية، بخسارة أمام الفيصلي الأردني بهدف دون رد، بينما حقق المصر حسين داي الجزائري الفوز على نظيره الوحدة الإماراتي، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاك، وبافرق الاهداف عن الفريق الأردني الذي احتل المركز الثاني، أمام الأهلي فقد جاء في المرتبة الثالثة، يليه الوحدة الإماراتي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة الإماراتي

ومن المتوقع ان يبدأ أحمد ايوب، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، رامى ربيعة، محمد نجيب، صبرى رحيل.

الوسط: عمرو السولية، حسام غالي، ميدو جابر، كريم نيدفيد، أحمد حمودي.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

قائمة الأهلي للمباراة

كان أحمد أيوب مدرب عام الفريق الأحمر، والقائم بأعمال المدير الفني بدلًا من حسام البدري، الذي يغيب نظرًا لسفره إلى كندا للاطمئنان على أسرته، قد أعلن مساء امس عنم قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة اليوم، وجاءت كالاتي:

محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر ووليد أزارو وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد، وغاب عن القائمة كلًا من صالح جمعة للإصابة، وعماد متعب لأسباب تأديبية.