الأهلي يرفع شعار “لابديل عن الفوز” أمام الوحدة الإماراتي في البطولة العربية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الوحدة الإماراتي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية.

الأهلي يرفع شعار لابديل عن الفوز

لا سبيل أمام الأهلي سوى الفوز في لقاء اليوم، لضمان فرصة المنافسة في البطولة والتأهل لدور الأربعة، خاصة بعد الخسارة التي مُني الفريق الأحمر في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي الاردني بهدف دون رد، ليتراجع إلى المركز الثالث، بينما يأتي الفريق الأردني في المرتبة الثانية بفارق الأهداف مع نصر حسين داي الجزائري متصدر المجموعة.

قائمة الأهلي لمباراة الوحدة

كان أحمد أيوب، المدرب العام للاهلي، والقائم بأعمال المدير الفني، قد أعلن قائمة الفريق الأحمر مساء أمس، والتي شهدت غياب كلًا من صالح جمعة للإصابة، واستبعاد عماد متعب لأسباب تأديبية.

وجاءت القائمة كالاتي، محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وحسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر ووليد أزارو وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.