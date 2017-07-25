كريم حسن شحاتة يكشف عن موعد تدريب “المعلم” لمولودية الجزائر

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن مفاوضات مسئولو نادي مولودية الجزائر مازالت قائمة حتى الآن.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “الحريف” المذاع على فضائية dmc sports ويقدمه إبراهيم فايق، ” النادي سيعلن عن التعاقد بشكل رسمي خلال أيام قليلة، وسيضم الجهاز الفني للفريق مدربين مصريين”.

كان مسئولو نادي مولودية الجزائر، في مفاوضات جادة مع حسن شحاتة ، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أجل إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفاً لكمال مواسة.

وعقد مسئولي النادي الجزائري جلسة مع “المعلم” من أجل الاتفاق معه على كل شئ قبل التعاقد الرسمي.

وقالت صحيفة النهار الجزائري، إن المدرب المصري، صاحب الإنجاز الإفريقي مع منتخب الفراعنة، إنه انتهى اتفاقه مع مسئولي مولودية الجزائر، عقب الجلسه التي عقدها مع مسئولي النادي الجزائري صباح اليوم الأثنين.

يذكر أن حسن شحاتة ، قاد المنتخب المصري للتويج بثلاث ألقاب كأس الأمم الإفريقية، أعوام 2006/2008/2010 ، فضلًا عن التمثيل الجيد للكرة المصرية والعربية في كأس العالم للقارات عام 2009.

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