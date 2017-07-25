الاتحاد السكندري: اتفقنا مع هاني رمزي على تدريب الفريق والإعلان خلال ساعات

أكد محمود مشالي،عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، أن ناديه قد تعاقد مع هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين.

وأضاف مشالي خلال تصريحات ببرنامج مع شوبير، ” تم الاتفاق مع هاني وامضاء العقود من أجل إسناد المهمة له عقب الانتهاء من مهمته الأساسية مع منتخب المحليين.

وتابع، ” الجهاز الفني المعاون لهاني رمزي، سيتكون من طارق السيد وطارق السعيد، ونجوم نادي الاتحاد السكندري وسيعلن عن الجهاز بالكامل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح، ” لايهمنا مصلحة الاتحاد الآن، الأهم مصلحة منتخب المحليين، والتوفيق في البطولة الافريقية.

وأردف، ” رمزي سيكون إضافة قوية ونأمل بتحقيق المزيد من البطولات معه.

واختتم قائلا:” نسعي جاهدين لتقديم ما في وسعنا لنقدم مايرضي الجماهير السكندري.