دخل مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في مشاجرة خلال تواجده بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حاليا.

ودخل البلدوزر في مشادة قوية مع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة قبل بداية مباراة الهلال السعودي والمريخ السودانى ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

ورحل عبد الغني عن الملعب رغم محاولة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تهدئة الأمور.

من ناحية أخرى أعلن أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة التي ستخوض مباراة الوحدة الإماراتي، المقرر لها غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وشهدت القائمة استبعاد عماد متعب، بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني للفريق.

وضمت القائمة كلًا من :

حراسة المرمي:محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان

خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.

خط الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال