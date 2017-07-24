“المعلم” على أعتاب تدريب مولودية الجزائر

دخل مسئولو نادي مولودية الجزائر، في مفاوضات جادة مع حسن شحاتة ، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، من أجل إسناد مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفاً لكمال مواسة.

وعقد مسئولي النادي الجزائري جلسة مع “المعلم” من أجل الاتفاق معه على كل شئ قبل التعاقد الرسمي.

وقالت صحيفة النهار الجزائري، إن المدرب المصري، صاحب الإنجاز الإفريقي مع منتخب الفراعنة، إنه انتهى اتفاقه مع مسئولي مولودية الجزائر، عقب الجلسه التي عقدها مع مسئولي النادي الجزائري صباح اليوم الأثنين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن حسن شحاتة ، قاد المنتخب المصري للتويج بثلاث ألقاب كأس الأمم الإفريقية، أعوام 2006/2008/2010 ، فضلًا عن التمثيل الجيد للكرة المصرية والعربية في كأس العالم للقارات عام 2009.

وسيواجه فريق مولودية الجزائر، نظيره النادي الإفريقي التونسي، في إطار مناافسات دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.