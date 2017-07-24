أين قضي نجوم الأهلي إجازاتهم بعد انتهاء الموسم؟

أسدل الستار على مباريات الدوري المصري الممتاز، بمباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وفاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ونجح الأهلي في إنهاء الموسم الكروي بدون أي هزيمة، للمرة السابعة في تاريخ النادي، ليستمر في تحطيم الأرقام القياسية.

حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات ، بعد انتهاء الموسم بشكل جيد.

ترصد لكم ” اخبار الأهلي” الأماكن التي حرصت نجوم الفريق على الذهاب إليها من أجل قضاء فترة الأجازة:

الثنائي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق وعبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، توجها الي قرية لافيستا الساحل الشمالي، بينما حرص مؤمن زكريا على قضاء فترة الراحة في قرية تلال بالساحل الشمالي، وتوجه الثنائي صالح جمعة برفقة زميله أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمي الفريق وعمرو جمال، مهاجم الفريق إلي قرية هسيندا بيتش الساحل الشمالي لقضاء فترة الأجازة قبل العودة لإستئناف التدريبات.