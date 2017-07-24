أيوب يستبعد أجايي من مواجهة الوحدة الإماراتي .. تعرف على السبب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، استبعاد النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق، من مواجهة الوحدة الإماراتي، المقرر لها غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وجاء هذا القرار من الجهاز الفني ، من أجل منح اللاعب راحة من التدريبات، خوفاً لتعرضة إلي الأصابة بعد مشاركته أمام الفيصلي الأردني في المباراة الأولي الأهلي في هذه البطولة.

وشهدت القائمة استبعاد عماد متعب، بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني للفريق.

وضمت القائمة كلًا من :

حراسة المرمي:محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان

خط الوسط: حسام غالي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة ومحمد هاني وباسم علي وميدو جابر وأحمد ياسر ريان وأحمد حمودي وأكرم توفيق وصبري رحيل ومحمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وحسين السيد.

خط الهجوم: وليد أزارو وعمرو جمال

يذكر أن الأهلي قد تلقي هزيمة من الفيصلي الأردني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويبحث الأهلي في هذه المواجهة على الفوز ولاشئ غيره من أجل التمسك بأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية، بعد الأداء المخيب الذي ظهر عليه أمام الفيصلي الأردني .