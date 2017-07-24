الترجي يعبر النفط العراقي بهدف نظيف

نجح فريق الترجي التونسي، في تحقيق الفوز على نظيره نفط الوسط العراقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

بدأت المباراة بداية سهلة من جانب الفريقين، ومع الدقيقة 79 ألغي حكم المباراة هدف صحيح مائة في المائة، للاعب مؤيد العجان، لاعب الترجي التونسي، بداعي أنه تسلل.

وتشهد هذه البطولة حالة جدل حول مستوي الحكام فيها، فأقرب مثال هو إلغاء هدف باسم على ، لاعب النادي الأهلي، في مباراة أمس أمام الفيصلي الأردني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الترجي التونسي إلي ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الثانية التى ستجمع الهلال السعودى والمريخ السودانى.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات مجموعة “a” بالبطولة العربية.

ويبحث الفريق الأحمر في هذه المواجهة على الفوز ولاشئ غيره من أجل التمسك بأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة .