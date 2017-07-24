أخطر مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة العربية، صباح اليوم الأثنين، مسئولي الأهلي، بمنع الفريق الأول من التدريبات على ستاد السلام، ونقل المران إلى الملعب الفرعي للاستاد.

وقال أحمد العقيل، مساعد المنسق العام، أنه بالفعل تم تطيق هذه التعليمات من اليوم، حيث يتدرب الآن فريق الفيصلي الأردني و نصر حسين داي، ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي بعد قليل علي نفس الملعب وأيضا الوحدة الإماراتي.

وأضاف، ” جاء هذا القرار لتخفيبف الحمل على ستاد السلام، والحفاظ عليه من أجل احتضانه الأدوار الأخيرة من البطولة، وهو في أحسن حال”

وخسر الأهلي في أولي مبارياته ، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية