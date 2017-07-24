مؤمن زكريا ينتظم في تدريبات الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم عصر اليوم، حضور مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها من الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري.

الأهلي قد خسر من الفيصلي الأردني بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بالبطولة العربية.

كان البدري، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين الأساسيين راحة سلبية من تدريبات الفريق، عقب مباراة الزمالك، والتي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واستغل مؤمن زكريا فترة الإجازة، وسافر برفقة زملائه إلي الساحل الشمالي من أجل قضاء الإجازة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية.

ويبحث الأهلي في هه المواجهة على الفوز ولاشئ غيره من أجل التمسك بأمل التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة .