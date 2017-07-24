“أنطوي” يعرقل صفقة انتقال هشام محمد للأهلي

رفض الغاني جون أنطوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار حاليًا إلى صفوف مصر المقاصة، الدخول في صفقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الفيومي إلى كتيبة المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى أنطوي عرضًا من الإمارات، للاحتراف الخارجي، ولم يحدد بعد قراره النهائي، إلا أن رفض رفضًا باتًا الدخول في صفقة انتقال هشام محمد إلى الأهلي.

كان الأهلي قد طلب من مسئولي مصر المقاصة، الاستعانة بخدمات هشام محمد خلال الفترة المقبلة، إلا أن محمد عبد السام رئيس النادي، طلب الحصول على 9 مليون جنيه كقيمة مالية لإتمام الصفقة، بالإضافة إلى بيع أنطوي، واستعارة الثنائي ميدو جابر، أحمد حمدي، ولاعب اخر لم يتم تحديد اسمه بعد.

يذكر أن هشام محمد، هو من ناشئي بالأهلي، وفريق الشباب، خرج على سبيل الإعارة إلى سموحة، ومنها إلى اتحاد الشرطة قبل أن ينضم إلى مصر المقاصة في صفقة انتقال حر موسم 2012.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 31 مباراة هذا الموسم، 29 بالدوري ومباراتين بالكأس، بإجمالي 2585 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين، وصنع 4 أهداف أخرى.