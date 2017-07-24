وضعت إدارة نادس جالاطا سراي، نصب أعينها، التفاوض مع الدولي المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “فوتو سبور” التركية، فإن مسئولي نادي جالطة سراي، تحركوا بالفعل إلى إنجلترا، من أجل بدء التفاوض مع إدارة أرسنال الإنجليزي، للحصول على خدمات الدولي المصري، النني، لاعب الجانرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي التركي يرغب في حسم الصفقة وضم النني، بعدما فشل في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة.

وكان النني، قد رفض عرضًا من ليستر سيتي، للانتقال إلى صفوفه مقابل 10 مليون جنيه استرليني، بالرغم من موافقة إدارة أرسنال على رحيل اللاعب المصري، غلا أنه رفض الرحيل وتمسك بالبقاء ضمن كتيبة الفرنسي ارسين فينجر.

يذكر أن النني، شارك مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون، وتعرض لحملة شرسة من الانتقادات، إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة جدد ثقته في اللاعب الدولي المصري، واعتمد عليه في تشكيل المنتخب الوطني.