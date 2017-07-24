تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة.. “أزراو” يقود الهجوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في التاسعة مساء غد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للاندية المشاركة في البطولة العربية.

ومن المتوقع أن يبدأ احمد أيوب، بتشكل مكون من،:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، رامي ربيعة، صبري رحيل.

الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، كريم نيدفيد، ميدو جابر، جونيور أجايي.

و في خط الهجوم: وليد أزارو.

كان أزارو، شارك كبديل فى لقاء الأهلي أمام الفيصلي الأردني، الذي أقيم السبت الماضي، وانتهى بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.

ومن المتوقع أن يدفع أيوب، بالمهاجم المغربي في بداية لقاء الغد، أمام الوحدة الإماراتي.

وانضم المهاجم المغربي، للأهلي مطلع الموسم الحالي قادماً من الدفاع الحسني الجديدي، لمدة 4 مواسم بقيمة مليون و400 ألف دولار.

يذكر أن أحمد أيوب، يقود الأهلي من الناحية الفنية، نظرًا لغياب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، لانشغاله بالسفر إلى كندا للاطمئنان على اسرته.