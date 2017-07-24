مدرب الأهلي ينتقد التحكيم.. ويكشف أسباب المشاركة في البطولة العربية

انتقد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارات التحكيم في مباراة فريقه أمام الفيصلي الأردني، التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 يوليو، وحتى 6 أغسطس المقبل.

وأكد أيوب، خلال تصريحات للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدة الإماراتي، أن إلغاء هدف صحيح للأهلي كان سيغير أداء ونتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر لم يكن موفقًا في اللقاء.

وأردف مدرب الأهلي، أن الفريق سيقاتل في المباراتين المتبقيتين من اجل إسعاد الجماهير والتأهل للدور الثاني، خاصة وأن أي إخفاق سيعني توديع الفريق الأحمر للبطولة العربية، وهذا لا يليق باسم الأهلي.

وكشف أيوب، عن أسباب مشاركة الأهلي في البطولة العربية، موضحًا، أن الجهاز الفني يرغب في مشاركة بعض العناصر التى لم تشارك بشكل مستمر طوال الموسم، ومن الوارد أن يكون هناك تغييرات في المباراة المقبلة أمام الوحدة.

يذكر أن حسام البدري، يتواجد الآن في كندا، للاطمئنان على أسرته، وأسند مهام إدارة الأهلي الفنية إلى أحمد أيوب المدرب العام.