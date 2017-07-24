مدرب الأهلي عن أزمة “متعب”: البدري سيحسم مصيره

أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عماد متعب، مهاجم المارد الأحمر، لاعب كبير، ولا يوجد أي خلافات شخصية معه، أو مع الجهاز الفني.

وأوضح أيوب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن والخاص بمباراة الاهلي والوحدة الإماراتي، أن متعب لم يرفض المشاركة في المباراة السابقة، واتخذ موقفًا شخصيًا بعد التغيير الأول وفضل الجلوس على مقاعد البدلاء ولم يستكمل عمليات الإحماء، مشيرًا إلى أن حسام البدري المدير الفني للفريق، سيعقد معه جلسة عودته من كندا.

وأضاف أيوب،”لا يجوز أن نتحدث عن أية أمور تخص الفريق عبر وسائل الإعلام ، وأمر مشاركته يرجع لرؤية فنية خلصة بالجهاز الفني”.

وكشف أيوب، عن موعد عودة البدر]، قائلًا، “البدري سيعود أحد يومي 27 أو 28 يوليو الجاري، وسيتم عقد جلسة مع متعب لتحديد العديد من الأمور الهامة”.

وشدد أيوب، “أي لاعب يتجاوز سيكون هناك قرارا لهذا التجاوز”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب السلاسم، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية.

يذكر ان البدري، غادر القاهرة متوجهًا غلى كندا، عقب مباارة المارد الأحمر أمام الزمالك، للاطمئنان على أسرته.