بالفيديو.. حفيد “علاء مبارك” يخوض مرانه الثاني مع ناشئي الأهلي

شارك عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تدريبات ناشئي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، بعد اجتيازه لاختبارات الناشئين في الفلعة الحمراء، لينضم لكتيبة المارد الأحمر مواليد 2000.

كان عمر علاء مبارك قد ذهب للخضوع لاختبارات قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء مسبقًا، واجتاز الاختبارات، ليشارك في مران الفريق الأحمر أمس.

وعلق عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على مستوى عمر علاء مبارك، مؤكدًا أن حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للانضمام للقلعة الحمراء.

وتواجد علاء مبارك، بصحبة نجله عمر في مران أمس، وحرصت بعض الجماهير على التقاط بعض الصور التذكارية مع نجل الرئيس الأسبق.

يذكر ،أن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، كان يدعم المنتخب المصري مسبقًا خلال البطولات الأفريقية، كما كان يحرص على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة خلال بطولة أمم أفريقيا 2006 لدعم الفراعنة، الذين تُوجوا بالبطولة وقتها تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وكان نجل الرئيس الأسبق، يحرص على مساندة الاسماعيلي ومعروف بدعمه للدراويش.