رئيس المقاصة: “هشام محمد” رفض الزمالك ومفاوضات الأهلي “مازالت” مستمرة

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن مفاوضات الأهلي مع هشام محمد، لاعب الفريق الفيومي “مازالت جارية”، مشيرًا إلى أن هناك جلسة ستجمع بين الإدارتين اليوم الاثنين، للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وأوضح عبد السلام، رئيس المقاصة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 9090، أن تكلفة الصفقة، ستكلف الأهلي مبلغًا ماليًا قيمته 9 ملايين، بالإضافة إلى “بيع الغاني جون انطوي، وإعارة ميدو جابر وأحمد حمدي، ولاعب رابع لم يتم الاستقرار عليه.

وأضاف رئيس المقاصة، “هشام محمد أكد أن رغبته هي الانتقال للأهلي، ومن الصعب الانتقال للزمالك رغم الإغراءات الكبيرة، التي قدمتها إدارة القلعة البيضاء، حيث رصدت مبلغًا سنويًا للاعب قيمته 5 ملايين جنيه”.

يذكر أن هشام محمد، هو من ناشئي بالأهلي، وفريق الشباب، خرج على سبيل الإعارة إلى سموحة، ومنها إلى اتحاد الشرطة قبل أن ينضم إلى مصر المقاصة في صفقة انتقال حر موسم 2012.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في 31 مباراة هذا الموسم، 29 بالدوري ومباراتين بالكأس، بإجمالي 2585 دقيقة لعب، سجل خلالهم هدفين، وصنع 4 أهداف أخرى.