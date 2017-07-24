بالصور.. اتحاد الكرة يطرح استفتاءً حول “شعار” الجبلاية الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، استفتاءً جماهيريًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالبت خلاله التصويت على الشعار الجديد للجبلاية المقرر وضعه على قمصان لاعبي المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وطالب الاتحاد، الجماهير المصرية، بالتصويت على الشعار الجديد، كما قام بنشر نموذجين للشعار أحدهما حمل علم مصر وعليه النسر، بينما جاء الثاني على شكل نصف كرة داخل العلم المصري، وحمل النموذجين 7 نجوم، في إشارة إلى حصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على بطولة كأس الأمم الأفريقية 7 مرات.

ومنحت معظم الأصوات، الأفضلية للشعار الثاني.

يذكر أن المنتخب الوطني الأول، يستعد لخوض مواجهتين هامتين أمام أوغندا يوم 31 أغسطس، على أن تقام مباراة العودة يوم 5 سبتمبر على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ومن المقرر أن يحدد كوبر قائمة الفراعنة عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها يوم 15 أغسطس المقبل.

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره سموحة يوم 9 أغسطس المقبل، على أن يلتقي الزمالك مع المصري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.