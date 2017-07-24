في حال خروج الأهلي والزمالك.. “المحليين” يطالب بتأجيل نهائي كأس مصر

يدرس هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، طلب تأجيل مباراة نهائي كأس مصر، في حالة خروج الأهلي والزمالك من نصف نهائي البطولة، حيث من المقرر ان يواجه المارد الأحمر نظيره سموحة، بينما يلتقي الزمالك مع المصري يوم 9 اغسطس.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب المحليين، ما ستسفر عنه مباريات نصف نهائي كأس مصر، وفي حال خروج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، سيطلب هاني رمزي من اتحاد الكرة تأجيل نهائي البطولة المقرر لها يوم 15 أغسطس.

يأتي طلب رمزي بتأجيل نهائي كأس مصر، بسبب انضمام عناصر عديدة من ناديي سموحة والمصري في قائمة منتخب المحليين، الذي سيخوض مباراته الأولى أمام المغرب يوم 13 بالإسكندرية ثم 18 أغسطس بالرباط فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2018 بكينيا.

ومن المقرر أن ينطلق اليوم معسكر منتخب المحليين بالقاهرة فى قائمة تضم 34 لاعباً هم: محمد عواد، عماد السيد، محمود أبو السعود، إسلام طارق، محمود علاء، أحمد سامى، أحمد أيمن منصور، عاصم صلاح، أيمن أشرف، حسين الشحات، حازم إمام، نور السيد، محمود متولى، أحمد داوودا، رجب بكار، محمد هلال، هشام محمد، عمرو الحلوانى، محمد رمضان، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم، ناصر ماهر، إبراهيم حسن، أحمد الشيخ، محمد عنتر، أحمد جمعة، أحمد رؤوف، محمد أشرف، عرفة السيد، صلاح سليمان، محمود عزت، إسلام أبو سليمة، محمد حمدى “المصرى” إسلام محارب، بجانب محمد فاروق.