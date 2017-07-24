الأهلي والوحدة| عودة “غالي” وغياب “صالح”.. وغموض موقف أجايي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في التاسعة مساء غد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للاندية المشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يعود حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقائمة المارد الأحمر، استعدادًا لمواجهة الغد، بعد غيابه بسبب الإصابة عن مباراة الجولة الأولى التي أقيمت أمام الفيصلي الأردني وخسرها الفريق الأحمر بهدف دون رد.

على الجانب الاخر، تأكد بشكل كبير، غياب صالح جمعة، لاعب الأهلي، عن قائمة فريقه، بعدما أثبت التشخيص المبدئي إصابة جمعة بمزق من الدرجة الأولى فى العضلة الأمامية، ليتأكد غيابه عن مواجهة الوحدة الإماراتي غداً.

أما موقف النيجيري جونيور أجايي، فسيحدده أحمد أيوب، القائم بأعمال المدير الفني، بعد غيابه أمس عن تدريبات الفريق الجماعية، بسبب مرض نجله وتواجده إلى جانبه لرعايته.

ومن المقرر أن يعود أجايي للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.