اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للوحدة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في التاسعة مساء غد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للاندية المشاركة في البطولة العربية.

كان الأهلي قد استهل مشواره بخسارة أمام الفيصلي الأردني بهدف ردون رد، خلال المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولي، وقاد أحمد أيوب صفوف المارد الأحمر من الناحية الفنية، نظرًا لارتباط حسام البدري،ا لمدير الفني للاهلي، بالسفر إلى كندا، للاطمئنان على أسرته.

كما استهل الوحدة الإماراتي، مباراته أمام نصر حسين داي الجزائري، بخسارة بهدفين نظيفين، لذلك فمباراة الغد ستشهد صدامًا قويًا بين كلا الفريقين، ومن المقرر ام يتم الكضف عن قائمة المارد الأحمر خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن مباراة الأهلي والفيلصي الأردني، شهدت الظهور الأول للمغربي وليد أزارو، المنضم حديثًا إلى صفوف المارد الأحمر، كما تعرض عماد متعب مهاجم الفريق، لغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بعدما رفض إجراء عمليات الإحماء، فضلًا عن عدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بالامتناع عن الظهور الإعلامي .