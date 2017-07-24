رفع الحظر عن قنوات “بي ان سبورت” في السعودية

مع الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين 24 يوليو، تفاجىء الجمهور السعودي برفع الحظر عن موقعي القناتين القطريتين “الجزيرة” و “بي إن سبورت”.

وأعتلت وجوه المواطنين حالة من الدهشة، خاصة وأن رفع الحظر جاء بعد شهر كامل ودون إبداء أسباب من المسؤولين السعوديين.

ومن جانبه علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي، على قرار رفع الحظر وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال الفحطاني: “رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة”.

وفي سياق متصل كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت السبت الماضي ، افتتاح قنوات “بي إن سبورت” القطرية بشكل مفاجئ، بعد أسبوعين على قرار بحظرها على خلفية الأزمة الخليجية.

وأخطرت شركتا الاتصالات في الإمارات “اتصالات”، و”دو” رسائل إلى هواتف العملاء، تفيد بأن قنوات “بي إن سبورت” أصبحت متاحة، وسيتم تطبيق الرسوم العادية خلال توفير الخدمة.

وغرد الجزائري حفيظ دراجي معلق قناة “بي إن سبورت”، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: قائلا: “قنوات beIN تعود من جديد إلى الإمارات بعد أسابيع من الغياب”.