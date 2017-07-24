مرتضى منصور يشن هجوما لاذعا على إيناسيو.. ويتوعد بمحاسبته

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما لاذعا على أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق بعد التصريحات التي أدلى بها عقب تعادل فريقه مع الفتح الرباطي المغربي.

وشدد منصور في تصريحات تليفزيونية على أن التصريحات التي ادلى بها إيناسيو بعد المباراة تعد بدون مبرر، مشددا على نيته محاسبة المدير الفني البرتغالي.

وكان إيناسيو قد هاجم إدارة الزمالك خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة فريقه أمام الفتح المغربي في ظل استغناءها عن عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية دون موافقته، بحسب تصريحاته.

ومن جانبه على منصور على حديث إيناسيو قائلا:” ما قاله البرتغالي غير صحيح، لأنه وافق على رحيل مصطفى فتحي وكهربا ولم نتخذ القرار برحيلهم دون موافقته كما زعم “.

وأكمل:” إيناسيو طلب الاستغناء عن مصطفى فتحي وقال أنه كسول، كما طلب بيع أيمن حفني وأكد على عدم الحاجة لجهود كهربا في الفترة المقبلة “.

وأوضح:” تصريحات إيناسيو تحرش لا مبرر له، ولكنني اؤكد على امتلاكي للبند الذي يلغي التعاقد مع البرتغالي دون الحاجة للشرط الجزائي “.

وأردف:” لا يوجد من هو أكثر شعبية من مرتضى منصور في الزمالك، والجماهير تهتف لي أنا فقط “.

واختتم:” سيتجه وفد من نادي الزمالك برئاستي إلى الاسكندرية اليوم للاجتماع مع ايناسيو ومعاقبته على التصريحات التي بدرت منه لأنه كاذب “.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفتح الرباطي بهدفين لكل فريق في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية للاندية المقامة حاليا في مصر.