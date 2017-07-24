مرتضي منصور يوجه رسالة لـ”شيكابالا” بعد التعادل مع الفتح الرباطي

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية مع الأعلامي أحمد شوبير في برنامج “مع شوبير” علي قناة صدي البلد هجوماً شديد اللهجة علي “شيكابالا” بعد التعادل مع الفتح الرباطي المغربي في البطولة أبطال العرب المقام حالياً في مصر الذي اقيم علي ستاد الأسكندرية وقال ” من هو شيكابالا لكي أحاربه في النادي,أقسم بالله أنا لو مش طايقه ماهيلمس كورة تاني في النادي”

ويذكر أن الحكم أحتسب ركلة جزاء للفارس الأبيض، سددها باسم مرسي على يسار الحارس سكنت شبك الفريق المغربي، إلا أن حكم المباراة طالب بإعادة ركلة الجزاء، ليسددها باسم مرة أخرى على يمين الحارس مسجلًا هدف التعادل.

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 2-2 ليفوز كلا الفريقان بنقطة واحدة.

تشكيل الزمالك أمام الرباط المغربي

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.