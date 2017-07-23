ديكاكيتي يخطف التعادل أمام الزمالك في اللحظات الأخيرة

تمكن لمين ديكاكيتى لاعب الفتح الرباطي المغربي من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في شباك الزمالك خلال المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية في الدقيقة 89.

كان ديكاكيتي قد سجل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعدما ارتطمت الكرة بيد أحمد الشناوي حارس الزمالك، لتسكن الكرة الشباك البيضاء.

وقبل نهاية البماراة، احتسمب الحكم ركلة جزاء للفارس الأبيض، سددها باسم مرسي على يسار الحارس سكنت شبك الفريق المغربي، إلا أن حكم المباراة طالب بإعادة ركلة الجزاء، ليسددها باسم مرة أخرى على يمين الحارس مسجلًا هدف التعادل.

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 2-2 ليفوز كلا الفريقان بنقطة واحدة.

تشكيل الزمالك أمام الرباط المغربي

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.