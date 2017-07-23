بركلة جزاء.. الزمالك يتعادل أمام الفتح المغربي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك والفتح الرباطي المغربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي تجمعهما حاليصا على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية.

كان لمين ديكاكيتى لاعب الفتح الرباطي المغربي، قد سجل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعدما ارتطمت الكرة بيد أحمد الشناوي حارس الزمالك، لتسكن الكرة الشباك البيضاء.

وقبل نهاية البماراة، احتسمب الحكم ركلة جزاء للفارس الأبيض، سددها باسم مرسي على يسار الحارس سكنت شبك الفريق المغربي، إلا أن حكم المباراة طالب بإعادة ركلة الجزاء، ليسددها باسم مرة أخرى على يمين الحارس مسجلًا هدف التعادل.

تشكيل الزمالك أمام الرباط المغربي

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.