الثعلب يوجه نصيحة لـ”متعب” عقب أزمته مع الأهلي

حرص حازم إمام، لاعب منتخب مصر والزمالك الأسبق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي، على تقديم نصيحة لعماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمة الأخير مع الجهاز الفني للمارد الأحمر.

وشهدت مباراة الأهلي أمام نظيره الفيصلي الأردني، مشادة خفيفة بين متعب والجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب، بسبب رفض القناص إجراء عمليات الإحماء، استعدادًا للدفع به كتبديل ثالث في كتيبة المارد الأحمر خلال مباراة الفيصلي.

ووجه حازم إمام، نصيحة إلى عماد متعب، مطالبًا بعقد جلسة تجمع متعب مع حسام البدرى المدير الفني.

وأشار حازم إمام، عضو الجبلاية، خلال تصريحات لقناة on sport، أن وكيل متعب، نادر شوقي، عليه أن يطلب عقد جلسة مع البدرى لتحديد رغبة الجهاز الفني فى تواجد اللاعب من عدمه،و الاستقرار على الموقف النهائي للجهاز الفني.

يذكر أن متعب، خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي، منذ فترة طويلة، وطالب اللاعب أكثر من مرة تحديد موقف الجهاز الفني تجاه الحاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة.