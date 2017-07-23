تعرض محمود عبد الرازق “شيكابالا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لموقف محرج، خلال مباراة فريقه المقامة حاليًا أمام نظيره الفتح الرباطي المغربي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للأندية المشارمة في البطولة العربية.

وتلقى شيكابالا، “صفعة” قوية على وجه من جانب لاعب الفتحي النغربي بدون قصد، خلال المباراة، بعد تدخل قوي من الثنائي لتخليص الكرة.

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.