يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى مبارياته في البطولة العربية أمام الفتح الرباط المغربي، ضمن منافسات المجموعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة موسم 2017.

الرباط المغربي يسجل هدفه الأول في الزمالك

سجل لمين ديكاكيتى لاعب الفتح الرباطي المغربي الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعدما ارتطمت الكرة بيد أحمد الشناوي حارس الزمالك، لتسكن الكرة الشباك البيضاء.

تشكيل الزمالك أمام الرباط المغربي

بدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.