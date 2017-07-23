بالفيديو.. “إيناسيو” يتابع مباراة العهد والوحدة الإماراتي “على الأرض”

التقطت عدسة الكاميرا، لقطة طريفة للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أثناء متابعته لمباراة العهد اللبناني والوحدة الإماراتي، التي حمعتهما منذ قليل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب بالاسكندرية.

وجلس البرتغالي إيناسيو على الأرض، لمتابعة اللقاء، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان إيناسيو، قد كلف طارق يحيي المدرب العام للفريق بحضور مواجهة النصر والعهد، لتقديم تقرير عن الفرق المنافسة فى المجموعة الثانية، التي يترأسها الزمالك المصري، بجانب الفتح الرباطي المغربي.

الزمالك سيواجه فريق العهد يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

ايناسيو أعلن تشكيل فريقه الرمسي، وجاء كالاتي:

حراسة المرمي: احمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

يذكر أن مرتضى منصور، وبعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، تواجدوا في ملعب‬ الجيش، من أجل مؤازرة الفريق الأبيض أمام الفتح المغربي.