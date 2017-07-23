تشكيل الزمالك أمام الفتح المغربي.. “باسم مرسي” يقود الهجوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الفتح الرباطي المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد 23 يوليو، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجوعة الثانية للأندية المشاركة في البطولة العربية، خلال الفترة بين 22 يوليو، وحتى 6 أغسطس المقبل.

تشكيل هجومي للزمالك أمام الفتح المغربي

وأعلن المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الفتح المغربي، وجاءت كالاتي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع : حسني فتحي و علي جبر و محمد مجدي و أحمد فتوح.

خط الوسط : معروف يوسف و محمود عبد العاطي “دونجا” و أحمد توفيق.

خط الهجوم : شيكابالا و أحمد رفعت و باسم مرسي.

مباراة الزمالك أمام الفتح المغربي في البطولة العربية

مباراة اليوم للزمالك، هي الأولى في البطولة العربية، حيث أسفرت قرعة الاتحاد العربي، عن وقوع الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثانية، رفقة كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، و النصر السعودي.

مباراة العهد اللبناني انتهت بالتعادل الايجابي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما.

يذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.