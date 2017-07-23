رسميًا.. “إسلام جمال” بقميص مصر المقاصة لمدة 3 مواسم

نجحت إدارة مصر المقاصة، في إتمام تعاقدها مع إسلام جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة 3 مواسم، خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية.

مصر المقاصة تتعاقد مع نجم الزمالك

ووقع إسلام جمال، مدافع الزمالك، على عقود الانتقال بشكل رسمي للانضمام إلى صفوف الفريق الفيومي، بداية من الموسم المقبل، لمصر المقاصة، لمدة 3 مواسم بداية الموسم المقبل، بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.

إسلام جمال خارج حسابات الزمالك

ومن المقرر أن يحصل المقاصة على الاستغناء الخاص بإسلام جمال من الزمالك، خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع ناديه حول إتمام الصفقة.

كان إسلام جمال، قد خرج من حسابات الجهاز الفني تحت قيادة البرتغالي إيناسيو، ليتاكد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل هم، الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب فريق الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسنوجو، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، والايفواري رزاق سيسه، نجم نادي أسوان، بالاضافة إلى عودة بعض المعارين أمثال حازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق.