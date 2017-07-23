بات عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الانضمام إلى صفوف بيدفيست الجنوب أفريقي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

عمرو جمال يحسم قراره بشأن رحيله عن الأهلي

وأبدى الغزال، رغبته في خوض تجربة الاحتراف، وأبلغ مسئولي النادي الأهلي بنيته في الرحيل عن صفوف الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لم تعط ردًا نهائيًا حتى الآن.

48 ساعة تفصل عمرو جمال عن الاحتراف الخارجي

وكشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، أن بيدفيست الحنوب أفريقي، أمهل عمرو جمال، لاعب الأهلي، 48 ساعة فقط، كمهلة للرد على العرض المقدم.

ويرغب عمرو جمال في خوض تجربة الاحتراف من أجل استمرار المشاركة بشكل أساسي، وضمان مكانه في قائمة منتخب في تصفيات كأس العالم.

يذكر أن عمرو جمال، قاد الأهلي للفوز بمباراة القطن الكاميروني في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، وسجل هدفين من الثلاثي التي أرحزها المارد الأحمر في شباك القطن، ليحجز مقعدًا للأهلي في ربع نهائي البطولة الأفريقية الغائبة عن القلعة الحمراء منذ مايقرب من 4 سنوات.