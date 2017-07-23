بالفيديو.. حكم ينقذ لاعبًا من الموت بعد بلع لسانه

أنقذت العناية الإلهية، إيسياس أوليرياج، أحد لاعبي فريق سان ميجيل، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نظيره يفينسوريس يونيدوس، التي جمعتهما مساء السبت في دوري الدرجة الثالثة الأرجنتيني.

وبعد مرور 12 دقيقة من انطلاق المباراة، تعرض اللاعب إيسياس أوليرياج، إصابة خطيرة، نتيجة التحامه في الهواء، ليسقط على الأرض فاقدًا للوعي.

وأنقذ الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز، اللاعب الذي بلع لسانه، بعدما بدأ بإسعافه بنفسه، حيث توجه إليه مسرعًا، قبل أن يشير للجهاز الطبي للدخول سريعا لملعب المباراة.

وتم نقل اللاعب للمستشفى وقتها قال الأطباء إن حالة اللاعب كانت خطيرة جدا لكن سرعة الإسعافات الأولية نجت بحياته، وتلقى الحكم الأرجنتيني العديد من الإشادات على سرعة البديهة والتصرف الحكيم في المباراة.

ويمنع بلع اللسان من التنفس وهو ما أسفر عن تشنجات للاعب الفريق،