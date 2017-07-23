بالرغم من مرور 45 دقيقة.. إلغاء ودية قاسم باشا مع بيشافزهوفن النمساوي

تسببت الأمطار الثلجية، في إلغاء مباراة فريق قاسم باشا التركي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه“، مع نظيره بيشافزهوفن النمساوي “الودية”، التي جمعتهما منذ قليل، في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

مباراة قاسم باشا التركي وبيشافزهوفن النمساوي مدتها 45 دقيقة..تعرف على السبب

لم تستمر المباراة سوى 45 دقيقة فقط، وتسبب هطول الأمطار بكثافة إلى اضطرار الحكم لإلغاء المباراة، حيث غطت الثلوج أرضية الملعب.

تريزيجيه يتألق مع الفريق التركي

تريزيجيه شارك أساسيًا في المباراة التي انتهت بعد مرور 45 دقيقة فقط، وقدم مستوي طيب.

كان “تريزيجيه” قد غاب عن مباراة فريقه الودية الماضية أمام الشباب السعودي، إلا أنه شارك في الودية الأولى التي جمعت بين فريقي قاسم باشا، م أيوب سبور، ونجح لاعب الأهلي الأسبق في تسجيل هدفين وصناعة أخر.

وتواجد الدولي محمود حسن “تريزيجيه”، في تشكيل قاسم باشا الأساسي، بعدما تمكن من الحصول على التأشيرة، والتحاقه بمعسكر الفريق أول أمس.

يذكر أن محمود تريزيجيه، انضم إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا، قادمصا من صفوف اندرلخت البلجيكي، بعدما قرر الأخير الاستغناء عن الدولي المصري، بعد عودته من الإعارة لصفوف موسكرون البلجيكي.