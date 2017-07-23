ثلاثي إنبي على طاولة مفاوضات الزمالك

يعقد مسئولو نادي الزمالك، جلسة رسمية، غدًا الإثنين24 يوليو، مع إدارة إنبي، لبحث انضمام ثلاثي الفريق البترولي، صلاح عاشور، وعبد الله جمعة، ومحمد الشامي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

3 مليون جنيه من الزمالك لضم عاشور

ومن المتوقع أن يعرض مسئولي الزمالك، مبلغًا بقيمة 3 مليون ونصف جنيه، لإنهاء صفقة انضمام عاشور، وفقًا للاتفاق المبرم مسبقًا بين إدارة الناديين.

الزمالك يحاول ضم شقيق نجم الأهلي

ومن المقرر أن يتم بحث إمكانية ضم الثنائي عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، خلال الجلسة، وتقديم عرضًا ماليًا، على أن يتم التوصل لقيمة مناسبة لضم كلا اللاعبين.

ولعل تمسك طارق العشري، المدير الفني للفريق البترولي، باللاعبين، ربما يرفع من قيمة صفقة بيع الثنائي جمعة والشامي، حيث أبدت إدارة إنبي إموافقتها المبدئية في بيع جمعة والشامي بمقابل مادي مناسب.

يذكر ان الزمالك قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل هم، الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب فريق الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسنوجو، مهاجم نادي الاتحاد السكندري، والايفواري رزاق سيسه، نجم نادي أسوان، بالاضافة إلى عودة بعض المعارين أمثال حازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق،