حرص عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رد اعتبار عم حارث، عامل غرفة خلع الملابس الخاصة باللاعبين، بعد الأنباء التي ترددت أمس بتعمد إهانته.

متعب ينشر صورة برفقة ابنته وعم حارث

ونشر متعب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورة تجمعه مع ابنته تمارا وعم حارث.

تفاصيل الواقعة

رفض عماد متعب، لاعب الهلي إجراء عمليات الإجماء مع فريقه أمس، خلال مباراة المارد الأحمر أمام الفيصلي الأردني، ضمن منافسات الجولة الأولى للأندية المشاركة في البطولة العربية.

خرج القناص بعدها في مداخلة هاتفية مع أحمد شوبير، في برنامجه “مع شوبير”، المذاع عبر فضائية صدى البلد، ليتحدث عن تفاصيل الواقعة، وأكد متعب، أنه لم يتعمد إهانة عم حارث، ولكن فوجئ به يبلغه بالقيام لإجراء عمليات الأحماء وهو ليس دور “عم حارث”.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، فرض عقوبة على عماد متعب بسبب رفضه إجراء عمليات الإحماء، بالاضافة إلى اختراقه للحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين، كما تم تغريمه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.