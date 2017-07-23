تأجيل ملف فتح القيد “الاستثنائي” للأهلي لأجل غير مسمى

استقر هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تأجيل اجتماع الجبلاية الذي كان مقررًا غدًا الاثنين، لأجل غير مسمى، وبالفعل تم إبلاغ جميع الأعضاء بقرار أبوريدة.

تأجيل اجتماع أبو ريدة

كان من المقرر أن يعقد أبوريدة اجتماعًا غدًا الإثنين، مع أعضاء المجلس، من أجل تحديد الموعد النهائي لفتح باب القيد للموسم الجديد، بعد أن كان مقررًا مناقشة هذا الملف خلال اجتماع الغد.

اقتراح بفتح القيد للأهلي استثنائي

وكان بعض أعضاء الجبلاية، قد قدموا اقتراحًا لفتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي، حتى يتمكن من تسجيل صفقاته الجديدة، أفريقيًا، قبل غلق باب القيد الإفريقي من قبل الكاف، يوم 5 أغسطس المقبل، على أن يتم فتح الباب لباقي الأندية عقب انتهاء بطولة كأس مصر.

واشترط أعضاء الجبلاية، منع مشاركة اللاعبين الجدد في مباريات الأهلي ببطولة كأس مصر، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث ينتظر أن يواجه المارد الأحمر نظيره سموحة، يوم 9 أغسطس، بينما يلتقي الزمالك مع المصري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاكران حاليًا في البطولة العربية بالصفقات الجديدة.