مدرب الترجي: أنتظر مواجهة الأهلي”عربيًا” قبل المعركة الأفريقية

أبدى معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، استعداده لمواجهة الأهلي المصري، في الأدوار النهائية للبطولة العربية التي يشارك بها الثنائي، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل.

تعرف على أمنية المدير الفني للترجي التونسي

وأكد الشعباني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام النفط العراقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الاثنين على ملعب الاسكندرية، “أتمنى مواجهة الأهلي المصري في الأدوار النهائية للبطولة قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا”.

وأشار مدرب الترجي، “أرغب في مواجهة الأهلي للاستفادة من فريق كبير بحجم بطل الدوري المصري، خاصة وأن هذا اللقاء سيكون بروفة للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل”.

غضب المدير الفني للترجي التونسي

كما أعرب الشعباني عن غضبه، بسبب توقيت البطولة العربية، مؤكدًا أنه غير مناسب لفريقه، نظرًا لضيق الوقت.

ويشارك الترجي التونسي في البطولة العربية في المجموعة الثالثة رفقة كلًا من، نفط الوسط العراقي، المريخ السوداني، الهلال السعودي.

يذكر أن الترجي التونسي، ضرب موعدًا مع الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، بعدما تصدر الأول مجموعته، وتأهل الأهلي كثاني المجموعة الرابعة ليلتقي الفريقين في ربع نهائي البطولة.