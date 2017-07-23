بالصورة.. “مرتضى” يساند الزمالك من مدرجات برج العرب

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، حضور مباراة الفريق الأبيض الافتتاحية اليوم الأحد، أمام نظيره الفتح الرباطي المغربي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية.

مرتضى منصور حرص على مؤازرة الزمالك أمام الفتح المغربي

وتواجد مرتضى منصور، في ويتواجد مرتضى منصور فى الإسكندرية منذ الأمس لحضور لقاء الزمالك والفتح المغربى، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية المشاركة في البطولة العربية، وظهر في مدرجات الملعب، من أجل مساندة الفريق الأبيض.

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره في البطولة العربية

يشارك الزمالك في البطولة العربية، ويترأس المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الفتح الرباطي المغربي، والعهد اللبناني، والنصر السعودي.

كان البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، قد ضم 17 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الفريق المغربي في التاسعة مساءص، وجاءت القائمة كالاتي:

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي – عمر صلاح.

في خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمد مجدي – على جبر – أحمد فتوح – حسني فتحي.

فى خط الوسط : إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – محمود عبدالعاطى دونجا – ابراهيم عبدالخالق – طارق حامد – معروف يوسف – شيكابالا.

فى خط الهجوم : حسام باولو – باسم مرسى.