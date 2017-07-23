للمرة الثانية.. “تريزيجيه” أساسيًا أمام بيشافزهوفن النمساوي

يستعد فريق قاسم باشا، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه“، لاعب المنتخب الوطني، والمنضم حديثًا إلى الدوري التركي، قادمًا من اندرلخت البلجيكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

أوزديس يعلن تشكيلة فريقه أمام بيشافزهوفن النمساوي

وتواجد لاعب منتخب مصر، تريزيجيه، ضمن تشكيل فريق قاسم باشا، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام بيشافزهوفن النمساوي، والتي تقام ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأعلن كمال أوزديس، المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي، عن التشكيل الرسمي وجاء كالاتي:

وتواجد الدولي محمود حسن “تريزيجيه”، في تشكيل قاسم باشا الأساسي، بعدما تمكن من الحصول على التأشيرة، والتحاقه بمعسكر الفريق أول أمس.

” تريزيجيه” يتألق مع قاسم باشا التركي

تلك المباراة، هي الثانية للاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه، حيث شارك في الودية الأولى التي جمعت بين فريقي قاسم باشا، م أيوب سبور، ونجح لاعب الأهلي الأسبق في تسجيل هدفين وصناعة أخر.

يذكر أن محمود تريزيجيه، انضم إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا، قادمصا من صفوف اندرلخت البلجيكي، بعدما قرر الأخير الاستغناء عن الدولي المصري، بعد عودته من الإعارة لصفوف موسكرون البلجيكي.