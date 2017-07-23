تمكن الدولي المصري أحمد المحمدي، لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثًا إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي، من صناعة الهدف الأول لفريقه خلال المباراة التي جمعته منذ قليل أمام فريق دويسبيرج في بطولة “Tradition Cup” الودية في ألمانيا.

مباراة اليوم، هي الظهور الأول للمحمدي، بعد انتقاله إلى أستون فيلا قادمًا من هال سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويشارك أستون فيلا في بطولة “Tradition Cup”، رفقة كلًا من هيرتا برلين الألماني ونادي دويسبيرج الألماني أيضا في الدرجة الثانية مع فريق مالاجا الإسباني.

وحقق أستون فيلا فوزًا سهلًا على دويسبيرج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ليتأهل إلى نهائي البطولة، وينتظر الفائز بين مالاجا وهيرتا برلين، خلال المباراة التي ستجمعهما في الخامسة مساء اليوم الأحد.

وساهم لاعب منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعدما مرر الكرة إلى زميله الذي أرسل عرضية إلى أندريه جرين سددها في المرمى.

وجاء الهدف الثاني لأستون فيلا بصناعة مصرية، بعد عرضية رائعة من المحمدي في الدقيقة الـ 24 قابلها سكوت هوجان من لمسة واحدة في المرمى.