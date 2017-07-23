عرض برتغالي لـ”أوباما”.. فهل سيرحل عن الزمالك؟

كشف مصدر مقرب من يوسف أوباما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتهي فترة إعارته في نادي الاتحاد السكندري، أن اللاعب لا يفضل العودة إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

أوباما يحسم مصيره مع الزمالك

وأكد المصدر، أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، خاصة وأن لديه عرض مقدم من أحد الاندية بالدوري البرتغالي، وبالتحديد نادي فيرنسي لمد موسمين.

عرض فرنسي لـ«أوباما» الزمالك

وأوضح المصدر أن أوباما لا يمانع العودة للزمالك، ولكن ليس في الوقت الحالي خاصة وأنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

كان الزمالك قد أبرم عدة صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة الأخيرة، حيث دعم صفوفه بثلاثة مهاجمين، هم الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب فريق الداخلية، والكونغولي كابونجو كاسونجو، نجم الاتحاد السكندري، والايفواري رزاق سيسيه لاعب فريق أسوان، وبالتالي سيصعب على الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عودة يوسف أوباما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، للك سيصبح من الأقرب الموافقة على رحيل اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الخارجي ثم العودة مجددًا إلى الزمالك.